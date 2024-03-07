Германия "настоятельно" рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию

МИД Германии изменил рекомендации по поездкам в Россию для граждан страны, и теперь въезд на российскую территорию «категорически не рекомендуется». Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте ведомства.

В ведомстве особо предостерегли от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар), напомнив, что они «несколько раз подвергались атакам беспилотников».

«В Российской Федерации граждане Германии и немецко-российские граждане с двойным гражданством также подвергаются риску произвольного ареста», - говорится в рекомендациях.

МИД РФ рекомендовал гражданам не посещать страны Прибалтики

МИД Германии также отметил, что использование немецких кредитных карт, снятие наличных в банкоматах и переводы денег в Российскую Федерацию, как правило, невозможны, а евро можно ввести только для личного пользования.

Напомним, что таможенники Германии с июля 2023 года начали выборочно изымать машины у россиян, прибывших в страну на личных автомобилях. В посольстве России отметили, что немецкая сторона не принимает во внимание тот факт, что на территорию станы ввозятся не товары, предназначенные для продажи, а частная собственность, и рекомендовали временно отказаться не ввоза на территорию Германии машин с российскими номерами.