В четверг, 7 марта, президент США Джо Байден выступит со своим третьим - и, возможно, последним - обращением «О положении дел в стране». Как пишет The Hill, речь Байдена предопределит, как будет идти предвыборная гонка.

The Hill отмечает, что 81-летнему Байдену предстоит серьезное испытание - во время доклада у него будет возможность развеять сомнения относительно своего возраста и энергии или, наоборот, усугубить их. Обращение «О положении дел в стране» - одно из самых популярных политических событий в США. Версию 2023 года посмотрели около 27 миллионов зрителей.

Речь может стать трамплином для избирательной кампании Байдена против его наиболее вероятного противника - бывшего президента США, 77-летнего Дональда Трампа. Частые оговорки и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста. Он уже стал самым старым президентом США в истории. Если Байден одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.

Ожидается, что в речи Байден расскажет о достижениях своего президентства, определит цели на второй срок и выдвинет доводы против Трампа.

«У него две задачи. Одна из них - заставить избирателей лучше относиться к его работе и достижениям, вторая - напомнить избирателям о хаосе Дональда Трампа и сделать это воспоминание чем-то, к чему они не захотят возвращаться», - рассказал политолог Джим Кесслер.

Как подчеркивает The Hill, свою речь Байден произнесет в опасный момент: опросы последних дней демонстрируют скептицизм, который многие американцы испытывают в отношении его работы, его подхода к экономике и возрастных проблем.

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Опрос New York Times показал, что 73 процента зарегистрированных избирателей либо полностью, либо в некоторой степени согласны с тем, что Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом.