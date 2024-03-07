США нашли лазейку для оказания военной поддержки Израилю

Администрация Соединенных Штатов с октября 2023 года тайно продавала Израилю оружие, сообщает Washington Post. По информации газеты, более 100 партий включали высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, противобункерные снаряды, стрелковое оружие и другие летальные средства. О тайных поставках представители администрации США на секретном брифинге проинформировали некоторых членов конгресса, пишет WP.

США негласно одобрили и осуществили более 100 отдельных иностранных военных поставок Израилю с начала войны в Газе 7 октября, что составило тысячи высокоточных боеприпасов, бомб малого диаметра, средств для уничтожения бункеров, стрелкового оружия и другой смертоносной помощи, сообщили американские официальные лица членам конгресса на недавнем засекреченном брифинге, — говорится в публикации.

Газета уточнила, что власти США пользуются Законом о контроле над экспортом вооружений, допускающим продажу оружия близким союзникам по сниженной цене. Боеприпасы записываются в графу «предметы обороны», что позволяет увеличивать лимит продаж с $25 до $100 млн.

Высокопоставленный представитель Госдепа США не стал называть газете общее число и стоимость проданного Израилю оружия. По словам американских чиновников, информация о поставках не разглашалась, поскольку цена боеприпасов была ниже той, что потребовала бы согласования с конгрессом.

Это чрезвычайно большое число продаж для сравнительно небольшого периода времени, что убеждает в том, что военная кампания Израиля была бы неустойчивой без такого уровня поддержки со стороны США, — сказал экс-сотрудник администрации США Джереми Кониндик.

Ранее опрос показал, что большинство граждан США не хотят, чтобы Вашингтон принимал более активное участие в украинском и палестино-израильском конфликтах. Так, 36% респондентов считают, что Соединенным Штатам следует снизить свою вовлеченность в события.