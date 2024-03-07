ЕК предупредила о риске конфликтов в Европе из-за воды

Страны Евросоюза могут начать враждовать на фоне частых засух, которые спровоцирует изменение климата и дефицит водных ресурсов. Об этом со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК) пишет Politico.

По данным издания, соответствующий прогноз должен был быть оглашен на следующей неделе в коммюнике.

В Еврокомиссии считают, что дефицит воды отразится на всех аспектах жизни граждан ЕС, в том числе еде и питьевых ресурсах, инфраструктуре, здоровье и экономике. При этом постепенно обострится конкуренция за воду.

«Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают (…) усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов», - цитирует документ издание.

По мнению Еврокомиссии, европейские правительства должны ускорить подготовку к противодействию изменениям климата, так как, помимо дефицита воды, выявлены «36 ключевых рисков и некоторые из них уже находятся на катастрофическом уровне и имеют высокую степень срочности». В частности, речь идет лесных пожарах, болезнях, неурожаях и смертях от перегрева.

Ранее британская газета Financial Times привела данные экспертов о том, что с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в европейских странах выросли примерно на 20% и эти показатели продолжают расти. А глобальный спрос на пресную воду постоянно увеличивается. По прогнозам экспертов, к 2030 году он на 56% превысит доступное предложение.

Температура Мирового океана достигла рекордно высокого уровня

Ранее аномальная жара и засуха в Испании привела к ограничениям со стороны властей по использованию гидроресурсов в стране. Мера коснулась почти девяти миллионов граждан. Речь шла о запретах на мытье автомобилей и полив садов, а также вводился график отключения подачи воды в определенные часы.

При этом Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление уже привело к таянию ледников. Метеорологи прогнозируют, что жара в ЕС и далее может бить все рекорды.