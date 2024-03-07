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Глава МИД КНР: расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов

Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Глава МИД КНР выступил с заявлением по вопросу расширения БРИКС
© ТАСС
«Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов», — цитирует его РИА Новости.

Ван И назвал расширение БРИКС проявлением ускорения процесса по укреплению многополярности мира.

Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

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