Пока вы спали: заявления КНР об отношениях с РФ и уничтожение опорных пунктов ВСУ

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Китай заявил о создании образца отношений с РФ, отличающегося от времен холодной войны

Пекин и Москва создали новый образец отношений между крупными странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Китая Ван И.

Министр указал, что он полностью отличается от времен холодной войны.

«Китай и Россия сформировали новый образец отношений между крупными странами, который полностью отличается от устаревшего подхода времен холодной войны и основан на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны», — заявил дипломат.

Bloomberg: Белый дом запросит у Конгресса повышение оборонных расходов до $850 млрд

Белый дом намерен запросить у Конгресса повышение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, это на $10 млрд меньше, чем планировалось запросить изначально. Заключенная в 2023 году сделка о потолке госдолга вынудила американскую администрацию снизить запрашиваемую сумму.

В следующем финансовом году предполагается сократить затраты на покупку истребителей F-35 и атомных субмарин типа Virginia. Вместо 83 истребителей будут приобретены 70, что позволит сохранить около $1,6 млрд. Еще $2 млрд планируется сэкономить за счет строительства 6 вместо 7 подводных лодок.

На Шагонарской ТЭЦ удалось запустить один котел после аварии

В Туве один котел на Шагонарской ТЭЦ, где в результате взрыва пострадали 23 человека, удалось запустить, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Владислава Ховалыгу.

По его словам, в настоящее время котел поддерживает температуру воды в трубах по всему городу. Сейчас готовятся к запуску еще два котла.

Кроме того, проводится обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта.

МО РФ сообщило, что Т-72БЗМ уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Экипажи российских танков Т-72Б3М поразили выявленные разведкой объекты Вооруженных сил Украины, позиции минометов и опорные пункты на авдеевском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Получив координаты целей, боевые машин покидают укрытия и прибывают на заранее подготовленные огневые позиции. Привязавшись к местности, экипажи проводят серию выстрелов и затем на высокой скорости перекатываются на следующие точки ведения огня.

Танкисты с высокой точностью поражают цели на расстоянии до 5 км, наносят огневые удары по позициям минометов и опорным пунктам украинских боевиков.

Над Тульской областью уничтожили два БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Это произошло в ночь на 7 марта.

В настоящее время организовано реагирование экстренных служб. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.