NYT: выдвижение Трампа кандидатом в президенты — это трагедия для США

Выдвижение бывшего американского президента Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии — это трагедия для всей страны. Такое мнение озвучено в статье газеты The New York Times, посвященной итогам праймериз. Там отметили, что после оглашения результатов первичных выборов Трамп приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев.

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"Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой призвана служить", — говорится в материале издания.

Авторы статьи не сомневаются, что Трамп в третий раз будет представлять Республиканскую партию на выборах президента. При этом выражают уверенность, что партия выступает для него лишь как орудие для реализации амбиций. В статье говорится, что Республиканская партия поступилась своими обязательствами, принципами и патриотизмом, продвигая кандидатуру Трампа.

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"Кажется, партия готова отказаться от своих обещаний поддерживать Украину и от приверженности безопасности наших союзников по НАТО в Европе", — заключает газета.

До этого политолог призвал не радоваться за Трампа из-за его побед в "супервторник".