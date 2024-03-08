Байден назвал условие для его согласия на дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден пока точно не решил, будет ли он участвовать в предвыборных дебатах со своим соперником Дональдом Трампом. Ранее кандидат от республиканцев призвал его встретиться в любое время и в любом месте, на что получил отказ. «Это зависит от его поведения», – цитирует Bloomberg ответ Байдена репортеру, который спросил, планирует ли он устраивать дебаты с Трампом.

Ранее на этой неделе Трамп одержал победу на праймериз в 11 из 15 штатов, добившись убедительной победы над своим главным конкурентом Никки Хейли. Позже она покинула предвыборную гонку и поздравила оппонента.