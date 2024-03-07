Конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе, заявил генерал

Начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что не исключена возможность эскалация конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе, сообщает РИА Новости.

По его словам, возрастает вероятность втягивания РФ в новые военные конфликты, а Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» Москвы. На этом воне необходимо повышение требований к российской системе военной безопасности. Зарудницкий уверен в том, что завершение конфликта вокруг Украины не будет означать окончания конфронтации России и Запада, так как процесс трансформации существующего мироустройства связан с ростом противоречий, разрешение которых, как правило, приводит к применению военной силы.

Соединенные Штаты и их союзники на Западе любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, ставшую способом их существования за счет остального мира. В Вашингтоне поставили перед собой цель нанести России «стратегическое поражение» и дестабилизировать обстановку на ее территории. Эта прямая угроза существования РФ, отмечает генерал-полковник, определяет повышенные требования к системе обеспечения ее военной безопасности - в сложившихся условиях она должна гарантированно обеспечиваться.

Необходимо приведение структуры системы обеспечения военной безопасности страны в соответствие с масштабами и типами военных угроз, их необходимо оценивать объективно. Также требуется переход к модульному принципу в реализации мер обеспечения военной безопасности, то есть защита государства не может исчерпываться только военными мерами, а требует консолидации усилий всего общества, институтов и органов государственной власти. Еще одна тенденция предполагает смещение приоритета национальной безопасности в область обеспечения военной безопасности. Предполагается строгая концентрация проводимых государством мер в интересах обеспечения военной безопасности, при этом обеспечение других интересов может быть сохранено не на требуемом, а на приемлемом уровне.