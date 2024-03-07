В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства

Законопроект о частичном финансировании правительства США на $460 млрд принят большинством голосов в палате представителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 339 конгрессменов. Против выступили 85 законодателей.

Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы в конгрессе США достигли договорённостей, позволяющих обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября.