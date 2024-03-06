В Белом доме подтвердили отсутствие Зеленской на выступлении Байдена

Жена Владимира Зеленского Елена была приглашена на ежегодное выступление в Конгрессе президента США Джо Байдена, но не сможет на нем присутствовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

Она подтвердила, что Зеленской действительно было направлено соответствующее приглашение на обращение «О положении Союза».

«Она не сможет присутствовать», — добавила Жан-Пьер.

Причину этого пресс-секретарь не назвала, переадресовав вопрос об этом Киеву.

Выступление Байдена запланировано на вечер 7 марта.

На мероприятие также была приглашена вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия. Предполагалось, что именно это стало причиной отказа Зеленской посетить выступление. При этом также высказывалось мнение, что она не сможет сделать этого из-за загруженного расписания.