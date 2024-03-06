Гендиректор компании-оператора "Титана" шутил о катастрофе в эфире радио

Стоктон Раш, генеральный директор компании-оператора подводного аппарата "Титан", который взорвался во время поездки к руинам "Титаника" в прошлом году, "накликал беду" за несколько месяцев до злополучной экспедиции.

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Как сообщает The New York Post, глава OceanGate пошутил во время разговора с радио Сент-Джонс 9 февраля 2023 года о своем предстоящем путешествии к месту кораблекрушения. Эпизод записи той беседы появился в новом документальном фильме Channel 5 "Минута за минутой: Титан".

Отвечая на вопрос, как могут разместится четыре пассажира внутри крошечного подводного аппарата, чтобы взглянуть на "Титаник", расположенный на глубине около 4,5 километра ниже Атлантического океана, Раш произнес: "Что-то может пойти не так".

"Многих это преследует", - сказал он о тех, кто побоялся бы отправиться в такое путешествие.

18 июня 2023 года через 1 час 45 минут после погружения "Титан" внезапно взорвался, все пять пассажиров погибли мгновенно. Помимо Раша, среди пассажиров были 77-летний французский эксперт по "Титанику" Поль-Анри Нарголе, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, известный пакистанский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.

Во время расследования выявились грубейшие нарушения компанией OceanGate правил безопасности.