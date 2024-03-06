Президент Грузии оценила необходимость введения виз для россиян

Введение визового режима для россиян может быть воспринято как конфронтационный шаг, заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом пишут «Известия».

Политик пояснила, что рассматривает как уступку увеличение количества рейсов из Москвы в Тбилиси и ряд других городов. Она добавила, что также относится к «неконтролируемому» въезду россиян в республику.

По ее мнению, следовало своевременно ужесточить миграционную политику, сократить сроки действия виз. Вместе с тем, уточнила президент Грузии, правительство не пошло на такие меры.

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«Если такое решение будет принято сегодня, спустя два года, это может быть воспринято как конфронтационный шаг», — предположила Зурабишвили.

Кроме того, заметила она, попытки властей страны сократить количество авиакомпаний, получивших разрешение на рейсы в республику, также будут выглядеть конфронтационно.

В дальнейшем, констатировала президент Грузии, следует действовать так, чтобы не уступать в тех вопросах, «которые позже могут стать очень опасными».