Конгрессмен Филлипс вышел из президентской гонки

Конгрессмен Дин Филлипс заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио WCCO Radio.

Помимо этого Филлипс призвал своих сторонников голосовать за действующего президента страны Джо Байдена. Позже он объяснил, что баллотировался в конгресс и выдвинул свою кандидатуру на выборы только из-за того, чтобы противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена <...> Ясно, что Джо Байден — наш кандидат», — заявил он.

Ранее Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире.