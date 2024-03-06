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Конгрессмен Филлипс вышел из президентской гонки

Конгрессмен Дин Филлипс заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио WCCO Radio.

Конгрессмен Филлипс вышел из президентской гонки
© globallookpress.com

Помимо этого Филлипс призвал своих сторонников голосовать за действующего президента страны Джо Байдена. Позже он объяснил, что баллотировался в конгресс и выдвинул свою кандидатуру на выборы только из-за того, чтобы противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена <...> Ясно, что Джо Байден — наш кандидат», — заявил он.

Ранее Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире.

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