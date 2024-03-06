В Великобритании туристы обнаружили следы «снежного человека»

Группа туристов обнаружила огромные следы в лесах Великобритании, они считают, что они принадлежат «снежному человеку». Об этом сообщает DevonLive.

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Следы были обнаружены туристами во время прогулки по побережью в графстве Девон недалеко от города Торки. Они вели из леса, следовали по тропе примерно 20 метров и сворачивали обратно в чащу.

«Обнаруженные нами отпечатки были очень большими. У меня 46-й размер ноги, но следы были вдвое больше», — сказал один из туристов.

В DevonLive отметили, что люди уже неоднократно сообщали о «снежном человеке» в Великобритании. В частности, в 2006 году несколько человек сообщали об обезьяноподобном существе с коричневой шерстью, покрывающей его тело, и «зеленой мордой». Также они указывали, что у него не было хвоста.