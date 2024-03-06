В Мюнхене планируют запретить молодоженам выпускать голубей

Члены городского совета Мюнхена призывают запретить разводить голубей для свадеб, так как это причиняет птицам страдания. Об этом пишет Bild.

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Депутаты от партии защиты животных призывают запретить «свадебных голубей».

«Это акт жестокого обращения с животными. Есть гораздо лучшие способы отпраздновать любовь на свадьбе, не подвергая их опасности. Эти голуби одомашнены, что означает, что они едва ли способны выжить самостоятельно», — считает инициатор запрета.

Предполагается, что после освобождения голуби полетят обратно на голубятню, но этому может помешать атака со стороны хищных птиц или потеря ориентации на открытом пространстве. В результате многие птицы не возвращаются к заводчикам.

«После того как их выпускают в незнакомых местах, голуби теряют ориентацию и часто не могут найти дорогу обратно. Такие свадебные голуби не могут выжить в природе или в городе», — считают активисты. «Я забочусь о голубях. Я разрешаю им летать только тогда, когда позволяет погода», — утверждает заводчица из Мюнхена с 30-летним стажем.

Она признает, что в индустрии есть недобросовестные заводчики, которые не следят за тем, чтобы их подопечные возвращались домой. Однако она не считает необходимым отказываться от любимой многими свадебной традиции.