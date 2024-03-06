Хуситы подтвердили атаку на судно True Confidence в Аденском заливе

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» подтвердили атаку на судно True Confidence в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Уточняется, что судно, подвергшееся атаке, принадлежит США.

По словам Сариа, удары были нанесены с помощью противокорабельных ракет. Он заявил, что они попали в цель, вызвав на корабле пожар.

Ранее посольство Великобритании в Сане сообщило, что в результате атаки погибли по меньшей мере два моряка.

Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море.