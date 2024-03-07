Премьер Греции счел Россию врагом Европы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину. Об этом сообщает общественное телевидение страны ERT.

«В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом», — подчеркнул политик.

Он отметил, что такого поворота «враги, возможно, не ожидали». По словам Мицотакиса, Греция продолжит поддерживать Украину, как в экономическом, так и в военном отношении.

Премьер-министр Греции рассказал о своей поездке в Одессу. Мицотакис обратил внимание, что «российская ракета попала в порт», когда он посещал объект вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется», — сказал политик.

Премьер Греции: Евросоюз выделил на поддержку Киева около €100 млрд

По его словам, западные союзники останутся «абсолютно едины» в этом решении.

Накануне премьер Греции прибыл в Одессу для встречи с Зеленским.