Байден рассказал о съеживании Трампа перед Путиным

Американский лидер Джо Байден утверждает, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «съёживается» перед президентом России Владимиром Путиным.

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Слова Байдена распространил его предвыборный штаб, пишет CNN.

Комментируя решение Никки Хейли выйти из президентской гонки, Байден отметил, что она была готова «говорить правду» о Трампе, в частности о его «неумении отличать добро от зла».

«А также о том, как он съёживается перед Путиным», — сказал он.

6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

После этого Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.