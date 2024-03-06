Премьер Греции: Евросоюз выделил на поддержку Киева около €100 млрд

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Одессе он отметил, что Греция сыграла главную роль в решении направить Киеву дополнительно €50 млрд, передаёт ТАСС.

Мицотакис добавил, что Греция поддерживает «Формулу мира» Зеленского и собирается присутствовать на предстоящем саммите, где будет обсуждаться инициативы Киева.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что €16 млрд из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно пропали.