Помощница главы ЕК призвала назначить ее на второй срок из-за пола

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен нужно назначить на второй срок, поскольку она является женщиной. Такое заявление сделала ее заместитель Маргрете Вестагер, передает ТАСС.

Она назвала фон дер Ляйен «замечательной», отметив, что глава ЕК находится «не в ее политической семье, но проделала отличную работу».

«Я поддерживаю ее в том, чтобы она получила назначение на второй срок во главе Еврокомиссии. В том числе из принципа. Необходимо, чтобы первая женщина — глава ЕК получила второй срок. Чтобы не было такого, что мы поставили галочку и вернулись к обычной практике, когда Еврокомиссию возглавляли мужчины», — заключила она.

Напомним, что полномочия фон дер Ляйен истекают в 2024 году. Она стала первой женщиной в этой должности.