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Шольц: утечка разговора офицеров не подорвала доверие союзников к ФРГ

Ситуация вокруг утечки беседы офицеров бундесвера, в которой обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не осложнит отношения с союзниками, выразил уверенность канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Шольц рассказал о влиянии утечки разговора офицеров на отношения ФРГ с союзниками
© globallookpress.com

Ранее в СМИ появились расшифровка разговора четырех высокопоставленных офицеров. В ходе беседы они обсудили, как нанести удар по объекту таким образом, чтобы не пересечь «красные линии».

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«Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его», — подчеркнул Шольц.

Напомним, что Москва жестко отреагировала на слова военачальников. В США, в свою очередь, отказались комментировать инцидент.

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