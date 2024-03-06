Власти Израиля предупредили сограждан об угрозе терактов за границей

Их вероятность возрастает на время священного мусульманского месяца Рамадан.

«Совет национальной безопасности допускает, что террористические организации воспользуются войной «Железных мечей» и напряжённостью вокруг Храмовой горы и мечети Аль-Акса, чтобы побудить атаковать израильские и западные цели», — заявили в израильском совете.

Там добавили, что радикальные палестинские организации ХАМАС и «Исламский джихад»* уже призвали к атакам, в том числе, за рубежом.

Рамадан — девятый месяц исламского календаря, во время которого принято соблюдать пост. В этом году он начнётся с заходом солнца 10 марта и продлится до вечера 9 апреля.

*«Исламский джихад» — запрещённая в России террористическая организация.