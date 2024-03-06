Вашингтон поддерживает конфискацию суверенных российских активов в полном объеме, рассказал обозреватель Грегорио Сорги в статье для Politico. Он добавил, что Франция, Италия и Германия выступают против этого шага.

По его данным, на фоне сложившейся ситуации с активами Банка России, замороженными в Европе и США, между союзниками возникла определенная напряженность.

Кроме того, представители Еврокомиссии выступают против конфискации, они готовы только к реализации плана по использованию прибыли от российских активов.

В Евросоюзе подсчитали возможные доходы от активов РФ

Обозреватель пояснил, что Вашингтон выдвигает требования о полной конфискации на протяжении двух лет, с момента начала конфликта на Украине.

В США полагают, заметил аналитик, что эти средства являются «единственным реальным способом удовлетворить потребности Украины при восстановлении».

Напомним, что в 2022 году Соединенные Штаты и их союзники заморозили активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Большая часть этих средств (€191 млрд) находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что представители Франции, ФРГ, ЕЦБ на полях встречи финансистов стран «Большой двадцатки» (G20) обсудили риски конфискации российских активов.