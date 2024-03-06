Посол ФРГ в Британии призвал не извиняться за скандал с переговорами в бундесвере

Германии «не нужно извиняться» за случайно раскрытые подробности о британских военных на Украине из-за скандальной утечки переговоров немецких офицеров. Такое заявление сделал немецкий посол в Великобритании Мигель Бергер, пишут «Известия».

По мнению дипломата, утечка стала «хорошим уроком» для всех.

«Я думаю, это хороший урок для всех: никогда не пользуйтесь Интернетом в отеле, если хотите сделать секретный звонок», - заметил Бергер в эфире Би-би-си.

Он также отверг критику министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что Германия «небезопасна и ненадежна». Посол счел его слова «крайне бесполезными».

Напомним, что ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался в ее распоряжении. Чиновники обсуждали, как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus, а также упоминались военные США и Великобритании.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военачальники обсуждали лишь теоретические сценарии, признав, что утечка действительно была и произошла из-за того, что один из участников разговора подключился по незащищенному соединению.

При этом, по данным СМИ, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Дэвид Парес оценил то, что разговор немецких офицеров попал в общий доступ, как серьезную проблему, которая не только поставила Берлин в неловкое положение, но и заставила усомниться в надежности Германии в качестве члена НАТО.