Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц
Армения направила в РФ официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц.
Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.
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"Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска", - сказал он.