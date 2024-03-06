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Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц

Армения направила в РФ официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

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"Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска", - сказал он.
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