Армения направила в РФ официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

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