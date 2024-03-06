Шведский эксперт предупредил о цене вступления в НАТО

Шведский аналитик Ян Оберг заявил в своей статье для Global Times, что вступление Швеции в НАТО ударит по безопасности шведов и вынудит их тратить деньги на военные кампании США, а не на здравоохранение и образование.

Оберг заявил, США давили на шведскую элиту и «обхаживали» ее в течение многих лет, как и украинских чиновников. Он предложил «просто посмотреть на карту, чтобы увидеть, насколько близко США и НАТО подойдут к российской границе после включения в состав альянса Финляндии и Швеции».

Стала известна дата вступления Швеции в НАТО

«Военная и политическая элита Швеции повторяла две вещи - столь же тревожные, сколь и бессмысленные - что «русские идут» и «сейчас нет другого выбора, кроме НАТО», - отказываясь от всякого независимого анализа», - подчеркнул аналитик.

По его словам, никакого комплексного исследования плюсов и минусов членства в НАТО проведено не было, а общественные дебаты были эмоциональными и популистскими. По результатам опросов, лишь 48 процентов жителей страны поддерживали вступление в НАТО, а 27 процентов «не знали, что и думать».

Решение вступить в альянс он назвал подчинением, потерей суверенитета и большей лояльностью Вашингтону и Брюсселю, чем интересам Швеции.

В числе последствий членства в НАТО для страны Оберг назвал «ошеломляющее дальнейшее подчинение США» и меньшую защищенность шведов (по мнению Оберга, Швеция станет «районом ближнего боя НАТО»).

«Будущие призывы США участвовать в какой-либо войне придется понимать как предложения, от которых невозможно отказаться», - заявил эксперт.

Все это обернется огромными дополнительными тратами для шведских налогоплательщиков - речь идет о деньгах, столь необходимых для здравоохранения, образования, инфраструктуры, новых технологий и культуры, заключил Оберг.

Финляндия и Швеция стремились вступить в альянс одновременно, но из-за акций с сожжением Корана в Стокгольме власти Турции заморозили этот процесс для Швеции. Также ее заявку долгое время не одобряла Венгрия. В 2024 году и Турция, и Венгрия ратифицировали протокол о вступлении страны в НАТО. Швеция официально войдет в состав альянса после завершения оставшихся формальных процедур.