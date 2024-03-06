Болгария отказала России в помощи по запросу о теракте на Крымском мосту

Болгария по политическим мотивам отказала в правовой помощи России по запросу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом 6 марта сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 16 февраля, что следствие установило личности 12 человек, причастных к преступлению. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России. В ходе расследования подтвердилась версия о причастности к нему украинских спецслужб, добавил Бастрыкин.

«В октябре 2023 года из министерства юстиции Республики Болгарии поступило сообщение об отказе в правовой помощи по российскому запросу по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту в связи с тем, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии», — говорится в сообщении.

При этом было принято во внимание общее мнение, выраженное в марте 2022 года на заседании совета по юстиции и внутренним делам Болгарии, согласно которому действия России «представляют собой настолько серьезное нарушение международного права и международных соглашений», что это оправдывает выбор многих государств не рассматривать запросы России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам.

Как писала «Парламентская газета», в конце февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, установлены.