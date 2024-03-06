Болгария отказалась помочь России в расследовании теракта на Крымском мосту

Болгария отказала в правовой помощи России по запросу, связанному с расследованием дела о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщила сегодня Генеральная прокуратура РФ.

По данным надзорного ведомства, отказ «по политическим мотивам» поступил в октябре 2023 года.

«Из министерства юстиции Республики Болгарии поступило сообщение об отказе в правовой помощи по российскому запросу по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту в связи с тем, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии»», - отметила прокуратура.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что Болгария также объяснила свое решение общим мнением, выраженным в марте 2022 года на заседании Совета по юстиции и внутренним делам страны.

«Согласно ему, "действия России представляют собой настолько серьезное нарушение международного права и международных соглашений, что оправдывают выбор многих государств не рассматривать запросы России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам"», - говорится в заявлении российского надзорного ведомства.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о том, что ЧП на мосту в Крым – «это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью его было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры».

По данным следствия, изначально взрывчатка была доставлена из порта Одессы в Болгарию, затем переправлена в Грузию, оттуда в Армению, где прошла процедуру таможенного оформления. После чего опасный груз, закамуфлированный в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, вновь был ввезен в Грузию и уже оттуда на территорию России.

В свою очередь главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что проведенное расследование не обнаружило признаков участия страны в теракте на Крымском мосту. При этом он не привел никаких подробностей следственных действий.