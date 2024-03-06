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СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва

Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
© globallookpress.com

В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

«Общественное» сообщает о взрыве в Одессе

При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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