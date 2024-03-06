СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.
В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
«Общественное» сообщает о взрыве в Одессе
При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.
Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.