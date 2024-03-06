Politico заявило о неожиданной победе Путина

Торговая война между Польшей и Украиной сыграл на руку российскому лидеру Владимиру Путину, «поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна». Об этом пишет издание Politico.

В Польше проходят масштабные протесты фермеров. Они требуют от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля. При этом в ходе акций протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов. Первый подобный инцидент произошел 11 февраля, а еще один — 20 февраля. Прокуратура Польши проводит расследование происшествий, а Украина потребовала выплаты компенсации.

На фоне продолжающихся протестов в Киеве стали упрекать Варшаву в том, что она блокирует украинское зерно, но беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро.

«Чтобы успокоить протестующих фермеров, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на прошлой неделе, что рассмотрит возможность национального законодательства о запрете российского и белорусского импорта, поскольку они, как и украинские товары, дестабилизируют рынки Польши и ЕС. Однако уже в понедельник он пошел на попятную, заявив, что вместо этого будет добиваться запрета на уровне всего ЕС», - отмечается в статье.

Однако, по данным журналистов, нет никаких доказательств в пользу утверждений Туска о том, что в проблемах польских фермеров виноват российский или украинский импорт.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», - пишет издание.

Напомним, что ранее Ярослав Качиньский, председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) также заявил, что проблемы Украины не должны привести к разорению польского аграрного сектора.