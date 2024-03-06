В Польше оценили связь упавших метеозондов с разведывательными службами

Несколько упавших в Польше метеозондов не связаны с разведывательными службами. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию.

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«Были проведены детальные анализы останков предметов, упавших на севере Польши. Не было обнаружено никаких устройств или приборов, которые можно было бы использовать для других целей, кроме исследования погоды», — к таким выводам пришли представители правоохранительных органов.

Институт метеорологии и водного хозяйства также подтвердил, что это были обычные метеозонды, использующиеся для прогнозирования погоды.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти созовут заседание Совета национальной безопасности из-за нескольких случаев падения метеозондов на территории страны.