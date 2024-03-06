Обзор иноСМИ: «особая война» в НАТО; Расмуссен о Макроне и Шольце

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

NYT: схватка Байдена и Трампа почти предрешена

Президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп одержали множество побед по итогам праймериз в «супервторник» 5 марта, когда голосования прошли сразу в 15 штатах, пишет The New York Times. Обойдя своих соперников-однопартийцев, Байден и Трамп «неумолимо приблизились» к выдвижению в качестве кандидатов в президенты.

Обращение Байдена к нации 7 марта послужит неофициальным началом ноябрьской гонки за пост президента с Трампом, отмечает NYT. Во время своей победной речи в «супервторник» Трамп уделил особое внимание сложной ситуации на южной границе. Его предвыборный штаб надеется, что этот вопрос поможет привлечь независимых и умеренных избирателей, которые не одобряют действия Байдена по отношению к притоку мигрантов.

«Прислушайтесь к Путину»: военный из США о ситуации на Украине

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил журналисту Стивену Гарднеру, что Украина «разрушена». По мнению Макгрегора, Киев не сможет найти людей, которые могли бы воевать или заново заселять страну.

Военный считает, что в таких условиях США необходимо полностью обновить свое правительство, чтобы наладить отношения с Россией. Он задался вопросом, «с какой стати» в Москве стали бы доверять нынешнему Белому дому, и призвал «вычистить болото» в Вашингтоне. Макгрегор посоветовал прислушаться к заявлениям президента РФ Владимира Путина, звучавшим в последние двадцать лет: он четко давал понять, какие шаги будут неприемлемыми для Москвы. Макгрегор подчеркнул, что никакой необходимости приглашать Украину в НАТО никогда не было.

Экс-глава НАТО заявил о «нерешительном» Шольце и «болтающем» Макроне

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил свое разочарование ведущими западными политиками в интервью Neue Zürcher Zeitung. Он заявил, что «в военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению». По мнению Расмуссена, Германии нужно гораздо более решительное правительство. Канцлер Олаф Шольц «не похож на лидера», он действует слишком медленно и слишком нерешительно, заявил экс-генсек НАТО.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона Расмуссен назвал «болтовней», отметив, что Макрон пытается скрыть «позорно низкую» поддержку Украины со стороны Франции. Расмуссен считает, что Европа должна перейти к военной экономике, чтобы обеспечить Украину всем необходимым вооружением, и пригласить Киев в НАТО. Он заявил, что не понимает, почему Германия не поставляет Украине ракеты Taurus, а США - ракеты ATACMS.

Cumhuriyet: в НАТО выбрали сценарий «особой войны»

Несмотря на мощное вооружение и боеприпасы, украинское наступление не смогло продвинуться ни на метр и лишь привело к смене главы ВСУ и отходу с некоторых направлений, пишет обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. По версии автора, страны НАТО могли бы пойти по одному из двух путей: либо отправить своих солдат на Украину, либо «экспортировать особую войну».

Гюллер считает, что на Западе уже приступили к реализации второго варианта. Картина, сложившаяся после недавнего заявления президента Франции Эммануэля Макрона, показала, что вариант ввода войск невозможен, по крайней мере, на данном этапе. Вашингтон, Брюссель и Берлин поспешили заявить, что «никаких войск на Украину отправлять не будут». Автор считает, что в НАТО рассчитывают на «особую войну» - диверсионные операции альянса против России (Гюллер отнес к ним подрыв «Северных потоков»). Доказательствами планов Запада Гюллер назвал обсуждение возможных ударов по Крымскому мосту немецкими военными.

Экс-советник Меркель вступился за Шольца в скандале с Taurus

Экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкий военный Эрих Вад назвал «абсолютно правильным» отказ преемника Меркель Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В интервью Berliner Zeitung Вад

заявил, что поставка Киеву этих комплексов и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Берлина в конфликте.

Вад считает, что пока Шольцу не удалось донести до общественности, почему поставки Taurus так опасны. Военный также назвал показательной реакцию западных лидеров на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск на Украину. По словам Вада, ни в одной стране не хотят прямого столкновения с Россией.