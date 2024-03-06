Украинский блогер Шарий сообщил о нападении на него в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил о нападении на него в Испании с использованием автоматического оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», - заявил блогер.

По словам Шария, его и его жену пытались убить, сообщает ТАСС.

«Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем», - уточнил он.

При этом блогер обратил внимание на то, что у силовых структур Испании была информация о подготовке покушения на него.

«Испанские силовики получили информацию о подготовке покушения. Более того — с лицами, с фамилиями. Сегодня покушение происходит», - приводит слова Шария телеканал 360 в своем Telegram-канале.

Ранее неизвестные злоумышленники забросали коктейлями Молотова дом Анатолия Шария, расположенный в Таррагоне. Как заявил Шарий, испанская полиция связала нападение с его расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе - блогер рассказывал о деятельности «украинского наркокартеля».