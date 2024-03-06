Европа отказалась выдать России 114 обвиняемых в преступлениях

За 2023 год иностранные государства по политическим мотивам отказали в исполнении 38 запросов Генпрокуратуры России (ГП РФ) о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции правоохранители западных стран, в первую очередь Евросоюза, отказались сотрудничать с Россией в угоду международной преступности. Так, за 2023 год эти страны отказали в исполнении 66 запросов о правовой помощи. При этом в 34 случаях — по политическим мотивам: Швейцария отказала 26 раз, Латвия — четыре, США — два, Болгария и Лихтенштейн — по одному.

Кроме того, иностранные государства отказали в удовлетворении 114 российских запросов об экстрадиции лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Из них 38 по политическим мотивам. Среди тех, кого Россия просила выдать — обвиняемые в расправах, причинении тяжкого вреда здоровью, участники террористических организаций и сбытчики наркотиков. Например, Албания, Болгария, Германия, Италия, Румыния и Словения объяснили свой отказ «возможностью подвергнуть выданное лицо бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации».

В Генпрокуратуре пояснили, что такие решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года и позволяют преступникам избежать уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что российская Генпрокуратура обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Бывший ветеран «Галичины» обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следователи полагают, что он причастен к расправе более чем над 500 советскими гражданами, которых фашисты расстреливали и заживо сжигали в жилых домах и костеле в населенном пункте Гута Пеняцкая.