Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за возможных «неприятностей»

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после заседания Совета по конкуренции в Белом доме, заявив, что ему «лучше этого не делать». Видеозапись заявления Байдена публикует RT.

На видео Байден сидит и общается с журналистами, беря со стола микрофон.

«Мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности», - заявил он.

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После чего проигнорировал вопросы, которые ему стали задавать.

В сети задаются вопросом, с кем могут быть проблемы у президента США, отмечает издание.

Джо Байден является самым старым президентом США и сейчас проводит избирательную кампанию для переизбрания на новый срок. При этом проводивший расследование по поводу неправильного обращения Байдена с секретными документами спецпрокурор Роберт Хур описал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Хур заявил, что Байден не может вспомнить, когда он был вице-президентом и когда умер его сын Бо.

Частые оговорки, падения и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста. В частности, на днях глава Белого дома, говоря о сбрасывании с воздуха гуманитарной помощи, которую Вашингтон намерен начать в ближайшие дни, перепутал сектор Газа с Украиной.