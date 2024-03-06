Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за возможных «неприятностей»
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после заседания Совета по конкуренции в Белом доме, заявив, что ему «лучше этого не делать». Видеозапись заявления Байдена публикует RT.
На видео Байден сидит и общается с журналистами, беря со стола микрофон.
«Мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности», - заявил он.
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После чего проигнорировал вопросы, которые ему стали задавать.
В сети задаются вопросом, с кем могут быть проблемы у президента США, отмечает издание.
Джо Байден является самым старым президентом США и сейчас проводит избирательную кампанию для переизбрания на новый срок. При этом проводивший расследование по поводу неправильного обращения Байдена с секретными документами спецпрокурор Роберт Хур описал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Хур заявил, что Байден не может вспомнить, когда он был вице-президентом и когда умер его сын Бо.
Частые оговорки, падения и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста. В частности, на днях глава Белого дома, говоря о сбрасывании с воздуха гуманитарной помощи, которую Вашингтон намерен начать в ближайшие дни, перепутал сектор Газа с Украиной.