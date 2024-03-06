Министр юстиции Грузии ответил, может ли Саакашвили вернуться в политику

Осужденный экс-президент Михаил Саакашвили является украинским гражданином и не имеет права участвовать в политической активности в Грузии. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, пишет Sputnik-Грузия.

Бывшего президента Грузии Саакашвили задержали на родине 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе. Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку и его здоровье резко ухудшилось. Адвокат Шалва Хачапуридзе отмечал, что всего у его подзащитного выявили более десятка заболеваний.

Парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия и сам бывший президент, обратились к действующей главе государства Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании. Также Саакашвили заявил, что решил включиться в предвыборную кампанию основанной им партии «Единое национальное движение» перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября.

Однако министр юстиции Рати Брегадзе напомнил, что в настоящее время Саакашвили является гражданином Украины, а не Грузии.

«Поэтому он не сможет участвовать в грузинской политике. Он не грузинский политик. Поэтому мне совершенно непонятно как с юридической, так и с политической логики говорить, что его помилование будет способствовать деполяризации в Грузии», – заметил Брегадзе.

По его словам, совершенно неприемлемы призывы к политическим действиям в стране со стороны иностранного гражданина, а также заявления о том, что Саакашвили, совершившего преступление в Грузии и отбывающего тут наказание, должно сказаться на деполяризации.

«Он не гражданин Грузии, не имеет активного или пассивного избирательного права и не может быть депутатом», - констатировал Брегадзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение о том, помиловать ли Михаила Саакашвили или нет, моральной ответственностью главы государства, подчеркнув, что «это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением».