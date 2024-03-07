Критика Трампа, помощь Киеву и проблема мигрантов: чего ждут от послания Байдена

Президент США Джо Байден изложит свои политические и экономические приоритеты в обращении к конгрессу "О положении страны" вечером в четверг 7 марта, за восемь месяцев до президентских выборов, на которых ему с большой долей вероятности предстоит новый поединок с Дональдом Трампом.

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Выступление намечено на 21:00 по местному времени (5:00 мск пятницы). На мероприятии будут присутствовать члены сената и палаты представителей. По традиции позади Байдена будут сидеть вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Белый дом также обычно приглашает на мероприятие специальных гостей. В прошлом году Байден пригласил родителей Тайра Николса, чернокожего мужчины, забитого до смерти полицией в Теннесси, и Брэндона Цая, который обезоружил мужчину, устроившего стрельбу в Калифорнии.

Байден выступит уже с третьим посланием "О положении страны" за время своего президентства, что предоставит ему возможность подчеркнуть свои успехи и наметить путь вперед. В 2023 году послание Байдена посмотрели 27 миллионов американцев. Но нынешняя речь будет его первым программным выступлением с тех пор, как он объявил о своем переизбрании в прошлом году. Это послание будет решающим, поскольку глава государства впервые за время своего правления сталкивается со столь жесткой критикой как внутри своей партии, так и со стороны республиканской оппозиции.

По сообщению Axios, команда Байдена надеется, что его выступление поможет осуществить "большую публичную перезагрузку" в его заявке на переизбрание. Один неназванный источник, близкий к президенту, сказал АР:

"Все вокруг него прекрасно осознают необходимость активизировать эту кампанию".

Выступая в Капитолии, Байден, как ожидается, сделает будущее демократии в США центральной темой своей речи, прогнозируют эксперты телеканала Al-Jazeera. Президент неоднократно заявлял, что Трамп и его сторонники якобы представляют угрозу для страны, ссылаясь на их попытки отменить итоги выборов 2020 года.

Поддержка иностранных союзников, таких, как Украина и Израиль, миграция на границе США и Мексики и стремление преодолеть политические разногласия в Вашингтоне также являются вероятными темами, которые в первую очередь затронет Байден.

"О положении страны" - ежегодная речь, в которой президент США рассказывает о текущем положении дел в государстве и излагает планы на будущее. По требованию конституции США, президент "должен время от времени предоставлять конгрессу информацию о состоянии страны".

"В конечном итоге послание о положении страны предоставляет президентам США большую сцену для выступления как перед конгрессом, так и перед американской общественностью", - сказала Донна Хоффман, профессор политологии в университете Северной Айовы.

По ее словам, Байден захочет заявить о себе, рекламируя свои достижения, а также сказать: "Вот то, что я хочу сделать".

Байден, весьма вероятно, попытается представить себя оплотом, защищающим американскую демократию от Трампа и его электоральной базы "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Толпа сторонников бывшего президента штурмовала Капитолий США в январе 2021 года, пытаясь помешать конгрессу подтвердить победу Байдена на выборах 2020 года. "Их крайняя программа, если она будет реализована, фундаментально изменит институты американской демократии, какими мы их знаем", - заявил Байден в сентябре, сформулировав посыл, который он, вероятно, обозначит и в "О положении страны".

Байден, вероятно, "будет много говорить о состоянии экономики", сказала Хоффман. Она отметила, что "в экономике дела обстоят намного лучше, чем было, когда он начал свой срок". Репродуктивные права, вопрос, который находит отклик у избирателей-демократов, также, как ожидается, будет поднят в выступлении президента США.

Выступление 81-летнего президента состоится на фоне дискуссий о том, готов ли он баллотироваться на второй срок, а также протестов как внутри США, так и во многих других странах по поводу его стойкой поддержки Израиля в конфликте последнего с Палестиной. При этом подавляющее большинство опрошенных американцев недовольны тем, как Байден управляет страной. В среду выяснилось, что администрация Байдена втайне от конгресса и общественности США заключила с начала войны в Газе около 100 небольших сделок по поставке властям Израиля летального оружия. В феврале комментаторы раскритиковали выступление Байдена на пресс-конференции, когда он резко повел себя с репортерами и в очередной раз перепутал фамилии и должности мировых политиков. Во вторник Трамп в эксклюзивном интервью изданию Daily Caller выразил сомнения в том, что Байден дойдет до всеобщих выборов 2024 года.