Западные разведслужбы после скандальной утечки разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту обеспокоены масштабами работы российской разведки. Об этом со ссылкой на источники в разведсообществе пишет газета Financial Times.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, в том числе главы отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, в ходе которого обсуждалась атака на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военачальники обсуждали лишь теоретические сценарии, признав, что утечка действительно была и произошла из-за того, что один из участников разговора подключился по незащищенному соединению.

По мнению представителей западной разведки, Россия «агрессивно возобновила свою шпионскую войну» и публикация Москвой телефонного разговора немецких офицеров является лишь «одним из пугающих примеров».

«Игра в кошки-мышки вернулась», - заявил один из источников издания в разведывательных кругах.

Другие источники отметили, что деятельность российской разведки стала «даже выше, чем во время холодной войны» и «эта огромная машина снова делает то, что делала всегда».

При этом западные разведчики признали, что российским спецслужбам «пришлось изменить свои методы работы», и практически невозможно предсказать, насколько эффективными они окажутся.

«Русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты», - заметил источник издания в разведсообщества.

После публикации записи разговора офицеров об атаке Крымского моста глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что власти ФРГ обеспокоены утечкой, а не самим планом. По его мнению, такая реакция Берлина «говорит о многом».