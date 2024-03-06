Глава Гагаузии назвала «красивой сказкой» европолитику Кишинева

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала «красивой сказкой» политику президента страны Майи Санду по евроинтеграции, которая проводится без учета национальных интересов. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений (…) Европейская интеграция – это «красивая сказка», которую правящая партия «продала» молдавскому избирателю», - заметила она.

При этом Евгения Гуцул обратила внимание на то, что в реальности для жителей страны «европейское будущее» принесло стагнацию в экономике и падение экспорта, а также высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги.

«Молдавский избиратель извлек горький урок, и, я уверена, на следующих выборах Майя Санду и проевропейские партии наберут значительно меньше голосов», - заметила она.

Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии заявила о притеснениях со стороны центральных властей страны. По ее словам, в автономии хотели бы развивать сотрудничество с Москвой и «как минимум, доезжать до России без пересадок и без осложнений в логистике».