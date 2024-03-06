СМИ: 81-летнему Байдену предстоит испытание на «остроту ума»

Президенту США Джо Байдену «потребуется высокая производительность» 7 марта, когда он будет выступать с традиционным обращением к Конгрессу «О положении дел в стране», пишет консервативная американская газета The Washington Times. Как отмечает издание, 81-летнему Байдену предстоит убедить скептически настроенную общественность, что он справляется с работой.

По версии The Washington Times, беспокойство по поводу остроты ума Байдена затмило его кампанию по переизбранию. Газета сослалась на недавний опрос, показавший, что более шести из десяти взрослых американцев не уверены, что умственные способности позволяют Байдену занимать пост президента.

«Я думаю, что он находится под большим давлением просто из-за того, что ему нужно продемонстрировать много энергии и выглядеть последовательным. Думаю, это самая большая его цель. То, как он войдет в зал и энергетика речи Байдена будут не менее важны, чем содержание его обращения», - подчеркнул преподаватель президентской риторики Роберт Роуленд.

Даже коллеги-демократы обеспокоены предстоящим выступлением Байдена, подчеркивает The Washington Times. Они говорят, что президент должен показать свою компетентность и готовность противостоять 77-летнему Дональду Трампу.

«Существует большое давление. В такой важной речи, к которой будут привлечены столько глаз, нет места сбоям и ошибкам», - заявил стратег Демократической партии Дэвид Дикс.

Потеря строчки в телесуфлере или перепутанные имена мировых лидеров могут превратиться в вирусные шутки, способные поставить под угрозу шансы Байдена на переизбрание, подчеркнула The Washington Times.

Как отметила газета, Белый дом занял оборонительную позицию после того, как в феврале в отчете специального прокурора о неправильном обращении Байдена с секретными документами упоминался ряд «психических проблем» и опасений по поводу его памяти. Спецпрокурор Роберт Хур описал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Хур заявил, что Байден не может вспомнить, когда он был вице-президентом и когда умер его сын Бо.

Частые оговорки, падения и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста. Он уже стал самым старым президентом США в истории. Если Байден одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.