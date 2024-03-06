Министр обороны Германии Борис Писториус отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона не трусить в вопросе оказания помощи Киеву, сочтя его бесполезным. Об этом пишет Tagesschau.

По мнению главы Минобороны Германии, европейским странам сейчас не нужны «дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости».

«На самом деле это не помогает решить проблемы, которые у нас есть в вопросе поддержки Украины», - заметил Писториус на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой в Стокгольме.

Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

Он подчеркнул, что Европе в данный момент нужно «быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в сфере производства боеприпасов для артиллерии и систем ПВО».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

После того, как европейские лидеры, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, отказались поддержать отправку войск Киеву, Макрон заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами.