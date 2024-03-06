Представитель КНР обвинил США в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН

Блокировка Соединенными Штатами резолюций Совета Безопасности ООН относительно прекращения огня в секторе Газа является злоупотреблением правом вето. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Слова дипломата приводит сайт постпредства.

Как следует из результатов голосования по проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе, большинство членов Совбеза с ней согласны. Однако США в очередной раз воспользовались правом вето для разрушения сложившегося консенсуса, уточнил Гэн Шуан.

Такие действия Соединенных Штатов вызвали серьезное недовольство международного сообщества. Китай, со своей стороны, также глубоко разочарован решением Вашингтона, подчеркнул китайский дипломат.

Прекращение огня в секторе Газа является необходимым шагом для спасения ни в чем не повинных гражданских лиц, условием для оказания гуманитарной помощи мирному населению и предотвращения дальнейшей эскалации. Международное сообщество должно приложить все усилия и проявить максимальную политическую решимость для остановки боевых действий, отметил зампредставителя КНР при ООН.

Китай призывает Израиль прекратить военное наступление в секторе Газа, остановить принудительную миграцию и коллективное наказание палестинского народа. Пекин также настаивает на том, чтобы любые другие страны отказались от геополитической игры и начали выполнять по-настоящему конструктивную роль в урегулировании ситуации, заявил Гэн Шуан.