Пока вы спали: взрыв на ТЭЦ в Туве и отказ Зеленской ехать на выступление Байдена

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Байден проиграл малоизвестному кандидату на кокусах в Американском Самоа

По итогам собраний партийных активистов (кокусов) Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории США — президент Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Всего на собраниях подали 91 бюллетень. Палмер получил 51 голос, Байден — 40.

Число пострадавших при взрыве на Шагоранской ТЭЦ в Туве возросло до 18

В Туве число пострадавших при ЧП на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 18. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы республики Владислава Ховалыга.

Он добавил, что еще у троих человек состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. Ведутся поиски оставшихся троих.

Жена Зеленского отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе США

Жена президента Украины Елена Зеленская не приняла приглашение на выступление президента Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Об этом сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

Издание пишет, что Зеленская должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Источники The Washington Post при этом отметили, что украинцы были недовольны возможным присутствием Навальной. Это связано с некоторыми высказываниями Алексея Навального о Крыме.

Сотрудник Белого дома рассказал журналистам, что решение Елены Зеленской, предположительно, связано с «нестыковками с графиком».

МО РФ сообщило об ударе минометчиков по позициям отступающих из Авдеевки украинских сил

Командный пункт и блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины, отступающих из Авдеевки, уничтожили российские расчеты самоходных минометов «Нона-СВК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, расчет боевой машины выдвинулся на огневую позицию, когда получил координаты цели. Выполнив серию выстрелов, минометчики покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.

Банки в РФ стали оценивать риски банкротства заемщика с помощью нейросетей

Российские банки стали включать в систему оценки рисков заемщиков прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства, на основе нейросетей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций.

Издание отмечает, что банки вынуждены прибегать к прогнозу вероятности банкротства из-за распространения процедуры банкротства физических лиц. Многие банки и МФО уже внедрили процедуру в систему оценки рисков заемщиков, а некоторые активно ее тестируют. Оценка проводится на основе накопленной информации в НБКИ о более чем миллионе случаев банкротства.