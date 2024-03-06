Жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена
Жена украинского президента Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление главы государства Джо Байдена, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Уточняется, что Белый дом направил приглашение первой леди Украины, но та его отклонила. По данным издания, она приняла такое решение из-за потенциального присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которое «вызвало дискомфорт у украинцев».
Планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Навальной, пишет издание.
«Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев», — говорится в материале.
Американский лидер выступит в Конгрессе в четверг, 7 марта. В ежегодном обращении он расскажет конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, своих достижениях и очертит приоритеты дальнейшей работы.
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