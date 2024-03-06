Жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена

Жена украинского президента Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление главы государства Джо Байдена, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Уточняется, что Белый дом направил приглашение первой леди Украины, но та его отклонила. По данным издания, она приняла такое решение из-за потенциального присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которое «вызвало дискомфорт у украинцев».

Планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Навальной, пишет издание.

«Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев», — говорится в материале.

Американский лидер выступит в Конгрессе в четверг, 7 марта. В ежегодном обращении он расскажет конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, своих достижениях и очертит приоритеты дальнейшей работы.

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