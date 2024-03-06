Глава МИД Франции усомнился в длительной поддержке Украины

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Европы сомневаются, что смогут поддерживать Украину в длительной перспективе. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это также влияет неопределенность из-за выборов президента США в ноябре этого года. «Нестабильность относительно выборов в Соединенных Штатах ставит перед нами вопрос, будет ли Вашингтон с нами после них», — отметил министр.

По словам Сежурне, в Европе активно против помощи Киеву выступают только левые и националисты, которые «не желают умирать за Украину». «Это ошибочная позиция», — полагает министр.

Также Сежурне пообещал, что Франция не станет переходить границу соучастия в конфликте на Украине.