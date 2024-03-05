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Опрос показал, за кого проголосовали бы украинцы на выборах

На президентских выборах на Украине, в случае их проведения в 2024 году, победил бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного центром исследований SOCIS.

Опрос показал, за кого проголосовали бы украинцы на выборах
© globallookpress.com

Значительная часть респондентов (41,4%) отметила, что в первом туре проголосовала бы за Залужного, Владимир Зеленский набрал 23,7% голосов, бывший президент Украины Петр Порошенко — 6,4%.

Во втором туре участники опроса проголосовали бы преимущественно за бывшего главкома. Свои голоса ему отдали бы 67,5%. Снова увидеть Зеленского главой государства пожелали, соответственно, 32,5% респондентов.

Участники опроса пояснили, за кого проголосовали бы на парламентских выборах. В том случае, если бы Залужный создал партию, ей отдали бы голоса 46,4% респондентов, «блоку Зеленского» — 21,1%, «блоку Порошенко»— 7,5%.

Исследователи пояснили, что опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.

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