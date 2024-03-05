Опрос показал, за кого проголосовали бы украинцы на выборах

На президентских выборах на Украине, в случае их проведения в 2024 году, победил бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного центром исследований SOCIS.

Значительная часть респондентов (41,4%) отметила, что в первом туре проголосовала бы за Залужного, Владимир Зеленский набрал 23,7% голосов, бывший президент Украины Петр Порошенко — 6,4%.

Во втором туре участники опроса проголосовали бы преимущественно за бывшего главкома. Свои голоса ему отдали бы 67,5%. Снова увидеть Зеленского главой государства пожелали, соответственно, 32,5% респондентов.

Участники опроса пояснили, за кого проголосовали бы на парламентских выборах. В том случае, если бы Залужный создал партию, ей отдали бы голоса 46,4% респондентов, «блоку Зеленского» — 21,1%, «блоку Порошенко»— 7,5%.

Исследователи пояснили, что опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.