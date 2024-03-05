В Сочи прибыл глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Гросси вылетит в Сочи 5 марта, поскольку на первую половину следующего дня у него запланированы консультации с делегацией РФ по Запорожской АЭС.

Эту информацию, в частности, подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, главной целью визита Гросси является переговоры о дальнейшем взаимодействии с Агентством по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. В связи с этим у него состоится ряд встреч на высоком уровне.

При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ в Сочи.