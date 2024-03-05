Маск посмеялся над сбоем в работе ряда соцсетей

Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск посмеялся над масштабным сбоем в работе нескольких социальных сетей.

В своем посте в социальной сети X (которая принадлежит Илону Маску), миллиардер опубликовал изображение — несколько мессенджеров стоят в ряд и отдают воинское приветствие логотипу соцсети X. Кроме того, на картинке можно увидеть сообщение пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна.

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«Мы знаем, что у людей возникли проблемы с доступом к нашим услугам. Мы работаем над этим сейчас», — сказано в сообщении Стоуна.

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Помимо этого Маск также написал, что «если вы читаете этот пост, значит, наши серверы работают». Это сообщение стало еще одним уколом в сторону соцсетей-конкурентов — масштабный сбой не затронул работу X.

Напомним, что ранее в работе нескольких социальных сетей произошел сбой по всему миру.