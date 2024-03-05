Маск предрек падение США из-за массовой миграции
Соединенные Штаты падут, если массовая миграция в страну продолжится, заявил в соцсетях бизнесмен Илон Маск.
Свой комментарий предприниматель оставил под постом пользователя в соцсети X, в котором говорилось о том, что граница США открыта всему миру, а мигранты злоупотребляют законами о предоставлении убежища.
«США падут, если попытаются поглотить мир», — предсказал Маск.
Напомним, что на южной границе страны наблюдается, по мнению экспертов, масштабный миграционный кризис.
Маск заявил, что политика Байдена может привести к повторению 11 сентября
Власти Техаса пытаются сдержать напор мигрантов, но на фоне непродуманной политики Вашингтона их усилия не достигают успеха, полагают аналитики.
Рамблер: главные новости